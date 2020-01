Lazio, Leiva: "Il nostro obiettivo è la Champions. Con il Napoli..."

Il centrocampista della Lazio Lucas Leiva è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per commentare la vittoria ottenuta o all' Olimpico contro la Sampdoria: "Speriamo di rimanere così, abbiamo tanti impegni ora. Tra due giorni giochiamo una partita importante in Coppa Italia e poi abbiamo il derby, dobbiamo recuperare bene e continuare a lavorare, c’è tanto da giocare. Il nostro obiettivo è la Champions League, perché siamo vicini a questo traguardo da tanto tempo.