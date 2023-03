Lazio, lo squalificato Casale: "Dispiace, volevo sfidare Osimhen! Sarri sul Napoli ci ha detto..."

Ospite nella scuola media Giampaolo Borghi per un incontro sul bullismo, Nicolò Casale, difensore della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni

Ospite nella scuola media Giampaolo Borghi per un incontro sul bullismo e il cyberbullismo, Nicolò Casale, difensore della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti. Di seguito le sue parole riportate dai colleghi di Lalaziosiamonoi.it.

Quanto è stato bello vivere una giornata del genere?

“È stato molto emozionante. Ci tenevo a venire qua perché è bello essere d’esempio per questi bambini. Ho iniziato alla loro età a giocare in un settore giovanile importante e da lì ho capito cosa volevo fare da grande. È stato bello perché amo i bambini e mi piace stare in mezzo a loro, oltre a cercare di fargli capire che si può arrivare in alto. Loro guardano noi come esempio, sicuramente mi avranno ascoltato e spero che apprenderanno qualcosina".

Quanto ti dispiace non esserci a Napoli?

“Ci tenevo particolarmente perché non ho mai affrontato Osimhen. Lo vedo sempre in tv e dico ‘cavolo, ha troppe qualità, è veloce, forte di testa’. Mi sarebbe piaciuto affrontarlo e mi dispiace però erano 6/7 partite che ero diffidato ed era una situazione in cui non potevo farci nulla. Rivedendo l’azione era molto rischiosa. Mi dispiace ma sono sicuro che chi ci sarà farà bene”