Lazio, Lotito bacchetta Sarri: “Basta con l’alibi del mercato”

L'ambiente Lazio in questi giorni non è dei più sereni, specialmente a seguito della sconfitta di Firenze che rischia di aver complicato in maniera esagerata la rincorsa verso la Champions League dei biancocelesti. Si sofferma sul momento dei capitolini l'edizione odierna de Il Messaggero, ricordando come le parole del tecnico Maurizio Sarri nel post-partita abbiano generato uno strappo molto complesso da ricomporre e che dovrebbe portare alla separazione al termine della stagione, pur avendo ancora un altro anno di contratto.

Le parole del tecnico non sono piaciute alla proprietà. Il quotidiano riporta infatti alcuni virgolettati del presidente Claudio Lotito: "La rosa è forte e competitiva, Sarri si assuma le sue responsabilità insieme alla squadra, invece di trovare sempre alibi. Il mercato non c'entra nulla con il ko di Firenze e gli altri nove. A fine stagione faremo un bilancio definitivo", conclude Lotito nella sua dichiarazione non ufficiale riportata da Il Messaggero