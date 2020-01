Lazio, Lotito: "Col Napoli risultato ingiusto, non meritavamo di perdere. Che sfortuna..."

Claudio Lotito, numero uno della Lazio, è intervenuto questa mattina ai microfoni di Rai 2 nel corso del Tg2 Italia tornando a parlare della sconfitta in Coppa Italia del San Paolo: "Contro il Napoli, un risultato ingiusto dal punto di vista sportivo, avremmo sicuramente meritato di non perdere. Sul rigore lo scivolone di Immobile, tutta una serie di gol annullati, pali, traverse. La Coppa Italia è stata per noi sempre un punto di riferimento".