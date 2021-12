Lazio, Lotito contro lo spreco di acqua: eliminate bottiglie da un litro a Formello

Claudio Lotito contro lo spreco. Non vuole si butti acqua, bene prezioso. L'edizione odierna del Corriere dello Sport riporta alcune sue frasi alla cena della squadra di ieri: “Quando vedo le bottiglie di mezzo litro buttate dopo solo due sorsi mi dà fastidio. Ho detto, siccome non apprezzano, riduciamo il volume, non mezzo litro, ma un quarto. Sono contro lo spreco”. Detto fatto. A Formello ha già dimezzato le bottigliette: sparite del tutto quelle da un litro.