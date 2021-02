Lazio, Lotito crede allo scudetto: stabilito un super premio in caso di Tricolore

La firma di Inzaghi sul rinnovo con la Lazio continua slittare perché il rinnovo del mister non è più in discussione e prima c'è qualcosa di più importante. Già martedì - riporta Il Messaggero - Lotito aveva lasciato intendere di credere di nuovo al sogno tricolore, così decide di dare ai giocatori un ulteriore sprone: 400mila euro a testa in caso di prima posizione.

PER LA CHAMPIONS - Ma la novità assoluta riguarda sopratutto l'appuntamento più imminente. Decisi e fissati insieme al mister dei premi speciali in caso di passaggio del turno in Champions contro il Bayern: il gruppo potrebbe spartirsi quasi 3 milioni se dovesse riuscire nell'impresa leggendaria d'accedere ai quarti di finale. L'annuncio è arrivato ieri a Formello, mentre parte della squadra stava pranzando, direttamente dal presidente. Non s'è discusso solo di soldi in uscita e in entrata, il numero uno ne ha approfittato per caricare il gruppo alla vigilia di un mini-campionato rovente