Lazio, Lotito difende Sarri: “Serve tempo per abituarsi al nuovo modo di giocare”

Claudio Lotito sta dalla parte di Maurizio Sarri. Ieri il presidente della Lazio si è presentato al centro sportivo di Formello ed ha parlato alla squadra dopo il crollo del Bentegodi con il Verona. Lotito ha ricordato ai suoi giocatori che Sarri è una sua scelta e non tornerà indietro semmai ci fossero dubbi. "Non ci sono dicotomie, tutte chiacchiere. Serve solo tempo per abituarsi a un nuovo modo di giocare", ha spiegato ieri sera dopo la laurea di suo figlio Enrico, smorzando le polemiche. Ha investito sull’allenatore per crescere, non per tornare indietro. Lo riporta Il Corriere dello Sport.