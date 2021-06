Lazio, Lotito dopo il summit con Sarri: "Trattativa aperta, ma non c'è accordo"

La fumata bianca tra la Lazio e Maurizio Sarri non è arrivata nemmeno dopo il lungo summit di ieri sera. In nottata, il presidente laziale Claudio Lotito ha risposto a Il Messaggero dichiarando: "La trattativa resta aperta, vediamo che succederà ma al momento non c'è accordo". Oggi dovrebbe essere previsto un nuovo incontro che coinvolgerà anche Ramadani, agente del tecnico. Il segnale è positivo perché potrebbe entrare nel vivo la trattativa economica, ma sarà un'altra giornata tutta da vivere.