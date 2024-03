Lazio, Lotito: "Facciamo causa alla Figc, ormai non valiamo niente"

Claudio Lotito attacca la FIGC. Di seguito le sue parole riprese da Repubblica da parte del presidente della Lazio

Claudio Lotito attacca la FIGC. Di seguito le sue parole riprese da Repubblica da parte del presidente della Lazio: "Gli facciamo causa. Non contiamo nulla, inutile girarci intorno, noi non contiamo niente. Lei ha mai visto una società in cui chi mette i soldi vede poi decidere in tutto e per tutto gli altri che quella società stessa la compongono?

Noi oggi viviamo in un paradosso giuridico. Il presidente della Federcalcio viene eletto, come si dice in gergo, dai “voti delle componenti”. E lì, a quel tavolo, facciamo la parte dei ragazzini al tavolo degli adulti. La Lega di A marginale, quella di Serie C decisiva: ma stiamo scherzando?".