Lazio, Lotito frena: "Non mi risultano discussioni con Sarri o che sia scontento"

In casa Lazio sono giorni complicati dopo la chiusura di un mercato che ha deluso i tifosi a tal punto da spingere la frangia più calda della Curva Nord a contestare il presidente e il club direttamente a Formello. Claudio Lotito, interpellato dal sito notizie.com, ha rilasciato delle dichiarazioni che nessuno ha smentito: "Non mi risulta che io abbia discusso o avuto problemi con Sarri e non mi risulta nemmeno che lui sia scontento". Oggi è prevista la conferenza stampa del tecnico e le sue parole potranno confermare o smentire la linea del patron laziale.