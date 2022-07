Lazio, Lotito: "Ho fatto una promessa a Sarri. Casale? Sempre stata prima scelta"

Il presidente biancoceleste si è soffermato poi anche sul mercato, entrando nello specifico con due nomi.

Claudio Lotito, presidente della Lazio, dopo aver smentito con un comunicato ufficiale una presunta lite con Igli Tare, ribadisce che il direttore sportivo resterà in carica: "Il ds rimane al suo posto, come è stato scritto nel comunicato. Igli - le parole del patron riportate da Il Messaggero - non ha mai pensato alle dimissioni perché non ci sarebbe alcun motivo. Ora basta polemiche e facciamo parlare il campo. Remiamo tutti dalla stessa parte per fare il salto. Oltre Angelo Fabiani, nei quadri dirigenziali di Primavera e Women, entrerà anche mio figlio Enrico. Siamo una grande famiglia e tutti insieme, uniti, regaleremo grandi soddisfazioni al mondo Lazio".

Sul mercato

Il presidente biancoceleste si è soffermato poi anche sul mercato, entrando nello specifico con due nomi: "Romagnoli? A certe condizioni può restare a casa. Casale? È sempre stata la nostra prima scelta. Io ho un impegno con Sarri per due portieri e due difensori. Stop. Un centrale è già arrivato, l'altro arriverà. Manterrò le promesse fatte al tecnico con cui ho stilato un elenco di top player da cui attingere per costruire una grande squadra