Lazio, Lotito non ha dubbi: "Con questa squadra siamo competitivi in A e Champions"

Nel corso dell'intervista concessa a Radio Lega Serie A, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato della stagione in corso: "Superata quota 30.000 abbonamenti? La tifoseria ha capito che c'è un progetto serio. Quando presi la società questa fatturava 84 milioni ne perdeva 86,5. Siamo riusciti a risanarla, dopo la Juventus siamo quelli che hanno vinto più di tutti e ora lavoriamo per dare maggior soddisfazione ai tifosi con il bel gioco e l'organizzazione. Abbiamo un centro sportivo all'avanguardia, vediamo se i risultati sportivi avvaloreranno questi sforzi. Bisogna essere convinti della bontà del proprio progetto, io sono sicuro che il tempo dimostrerà che certe scelte sono positive. I tifosi lo meritano, non si sono mai discostati dalla società anche nei momenti di difficoltà.

Champions League? Abbiamo allestito una squadra che ha - riporta Lalaziosiamonoi.it - a livello di qualità e numerico, tutto per competere in entrambe le competizioni. La Lazio lo scorso anno aveva fatto una valutazione. Noi riteniamo che la Conference League è una competizione che non sia di interesse della Lazio; diversa è la Champions, competizione che dà risorse straordinarie e grande visibilità. Atletico Madrid? Dobbiamo verificare lo stato di condizione sia fisica che psicologica di tutti quei giocatori che sono in nazionale sperando che arrivino in condizione e che non vengano menomati in termini di prestazione dagli sforzi profusi".