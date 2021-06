Lazio, Lotito pazzo di Sarri: "Maestro di calcio, è colpito dal nostro centro sportivo"

“Dedicato ai tifosi”. Protagonista a un evento organizzato dall’Associazione Forze di Polizia su Tutto il calcio minuto per minuto, il patron della Lazio, Claudio Lotito, ha parlato dell’approdo in biancoceleste di Maurizio Sarri. Ripartendo però da molto lontano: “Ho preso la Lazio nel baratro, mancano ancora 6 rate, ma è il momento del salto promesso - riporta Il Messaggero dopo una nuova conversazione telefonica in serata - Scudetto? Con la passione e il massimo impegno, ci arriveremo. Io sono il primo a volerlo, rappresento la passione di un popolo”.

Lo sforzo economico per Sarri.

“L’ho fatto per tutti, ho preso un maestro per la crescita dei calciatori e per raggiungere quei traguardi che la società e la gente si aspettano. Maurizio è rimasto colpito dal centro sportivo, dagli investimenti fatti che devono tramutarsi in risultati in campo”.