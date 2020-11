Lazio, Lotito punisce Luis Alberto per lo sfogo sugli stipendi: in arrivo maxi-multa

Non è bastato il dietrofront pubblico delle ultime ore a evitare la multa. Luis Alberto, come scrive questa mattina il Corriere di Roma, riceverà una sanzione di 50.000 euro per il suo polemico sfogo su Twitch per l'acquisto del nuovo aereo privato del club biancoceleste.

Il fantasista della Lazio, inoltre, potrebbe anche andare incontro a un provvedimento disciplinare da parte dell'allenatore, sempre più orientato a lasciarlo in panchina nella gara di sabato prossimo a Crotone.