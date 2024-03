Lazio, Lotito rompe il silenzio e svela: "Dimissioni di Sarri? E' stato tradito…”

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha rilasciato questa sera una intervista al 'TG1' per commentare quanto accaduto negli ultimi giorni

"Dimissioni di Sarri? E' stato tradito". Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha rilasciato questa sera una intervista al 'TG1' per commentare quanto accaduto negli ultimi giorni in casa biancoceleste, con le dimissioni di Maurizio Sarri arrivate all'indomani della sconfitta contro l'Udinese. "Non era nell'aria il suo addio, è stata una cosa inaspettata. Ero in commissione finanza quando mi hanno detto delle sue dimissioni, è stato un po' tradito dal comportamento di alcune persone. C'è qualcosa di strisciante nel gruppo... Questo fine settimana proseguiamo con Martusciello".

Fino a quando?

"Non si tratta di dire fino a quando... Non siamo al rischiatutto, non c'è il toto-nomi, questa squadra ha bisogno di un allenatore che utilizzi bastone e carota. Oggi la squadra è arbitro di sé stesso, non ha più la possibilità di scaricare su altri le proprie responsabilità".