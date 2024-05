Lazio, Lotito: "Siamo i più vincenti degli ultimi anni dopo la Juve! Ora sogno lo Scudetto..."

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ieri sera è intervenuto nel corso dell'evento 'Diario di un sogno' per celebrare il trentennale dello Scudetto

© foto di www.imagephotoagency.it

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ieri sera è intervenuto nel corso dell'evento 'Diario di un sogno' per celebrare il trentennale dello Scudetto vinto dalla Lazio nel 1974: "Sento la responsabilità della storia della Lazio, spero anche di poter lottare per lo scudetto come fece questa Lazio del ‘74. Dopo la Juve siamo la squadra che ha vinto di più negli ultimi anni.

Io la storia la continuo e la metto in pratica, fatti e non parole. Il tema è presentare il progetto del Flaminio che è stato visto, spero che possa ricevere l’approvazione. Chi l’ha visto ha parlato di un capolavoro, lo adegueremo alle esigenze dei nostri tifosi sperando di fare una cosa fatta bene. Stiamo facendo i lavori dell’academy dove a Formello faremo altri 7 campi con scuola e foresteria".