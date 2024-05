Lazio, Lotito snobba Kamada: "Se resta? Non ho tempo per parlare di queste cose"

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato ai microfoni di tag24.it, ha parlato del futuro di Daichi Kamada

"Se Kamada resta? Non ci ho parlato, non ho avuto il tempo di parlare di queste cose. Adesso pensiamo a finire il campionato, poi penseremo ai rinnovi e ai nuovi innesti. Mancano due partite, concentriamoci su queste. Un voto al campionato? No, io i voti non li do, non faccio il professore. I voti si danno a scuola. Il fatto che io sia il presidente non vuol dire nulla".