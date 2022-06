Lazio, Lotito sogna in grande: “L'obiettivo è lo scudetto. Ci stiamo lavorando”

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha rilasciato un'intervista a Il Foglio

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha rilasciato un'intervista a Il Foglio, nella quale ha parlato anche della questione stadio: "Lo stadio Flaminio appartiene alla storia della Lazio. È il luogo di una passione senza tempo. Io sono favorevole e disponibilissimo, ma non dipende solo da me. Ci sono da superare tutta una serie di ostacoli burocratici e concreti per renderlo lo stadio che vogliamo".

Parole poi anche sugli obiettivi e su cosa cambierebbe del passato: "Smusserei gli angoli più aspri del mio carattere e sarei, in tante situazioni, più conciliante. Io, purtroppo o per fortuna, sono fatto così ed è difficile cambiare in corsa. Scudetto? Abbiamo vinto tutto il resto. Manca solo quello. Non è solo un sogno, ma l'obiettivo. Ci stiamo lavorando".