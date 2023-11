Lazio, Lotito spaventa Sarri: "Abbiamo perso in 11 contro 1! Svolta o salteranno teste"

Il numero uno biancoceleste ha scelto le pagine de Il Messaggero per mandare un messaggio forte alla squadra, a Maurizio Sarri e all'ambiente:

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

E' furioso il presidente della Lazio Claudio Lotito dopo il ko della sua squadra contro la Salernitana, nell'anticipo di sabato. Il numero uno biancoceleste ha scelto le pagine de Il Messaggero per mandare un messaggio forte alla squadra, a Maurizio Sarri e all'ambiente:

"Abbiamo perso una partita undici contro uno (l'ex Candreva, ndr) e non si può continuare così. Serve una svolta subito o salteranno delle teste molto presto. Io sto in Molise per un convegno, ma ho dato le indicazioni a Fabiani, che sa cosa fare e ha carta bianca su tutto", il pensiero di riportato di Lotito.