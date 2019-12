Lazio, Luis Alberto: "Presto per dire se lotteremo per lo Scudetto"

Tra i giocatori che più si sono messi in mostra in questa prima parte di stagione c'è sicuramente Luis Alberto, centrocampista della Lazio. Lo spagnolo ha rilasciato un'intervista a Marca in cui ha fatto il punto sulla stagione dei laziali: "Siamo consapevoli di quello che possiamo ottenere se diamo l'anima in ogni gara".

PER LO SCUDETTO E' PRESTO - "È ancora presto, procediamo un passo alla volta. Parlare di scudetto ora ci distrae soltanto. Essere in lotta sarebbe un sogno che diventa realtà, ma dobbiamo essere prudenti".