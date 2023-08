Lazio, Luis Alberto si scusa ma il rinnovo slitta a fine mercato. In arrivo anche una multa

Tocca al tecnico decidere se farlo giocare stasera (ore 20) contro il Girona, sarà l’ultima amichevole internazionale della Lazio prima del campionato.

Ieri Luis Alberto si è allenato dopo aver chiarito per l’ennesima volta a Sarri e alla squadra i motivi della sua ultima ribellione, legata al rinnovo, e avrebbe spiegato di aver reagito d’impulso. L’ha fatto prima dell’allenamento mattutino svolto in Spagna sul campo di allenamento del Girona B. Sarri e la squadra l’hanno assolto - riporta il Corriere dello Sport - tocca al tecnico decidere se farlo giocare stasera (ore 20) contro il Girona, sarà l’ultima amichevole internazionale della Lazio prima del campionato.

Il rinnovo. E’ stato meno comprensivo Lotito - continua il Corriere -, ha dato l’assenso al rientro in squadra, ma ha congelato il rinnovo. Per ora non se ne parla, è tutto rinviato alla fine del mercato, sempre che il presidente non decida di far slittare la chiusura. Riaccogliere Luis in squadra con un accordo firmato da 4 milioni più bonus sarebbe stato troppo. Una lezione è stata impartita, anzi due. Sarà comminata una multa rispetto alle regole previste dall’accordo collettivo, dovrebbe aggirarsi intorno ai 40.000 euro.