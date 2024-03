Lazio, Martusciello come Calzona. Lo staff di Sarri è ancora al lavoro a Formello

TuttoNapoli.net

Maurizio Sarri, a bordo della sua auto, ha lasciato verso le 17 il centro sportivo della Lazio. Dopo aver rassegnato le dimissioni e aver avuto un colloquio con il direttore sportivo, Angelo Fabiani, è uscito da Formello senza aver incontrato Claudio Lotito (non ancora arrivato). Alcuni giocatori nel pomeriggio hanno lasciato temporaneamente il centro sportivo, ma sono subito rientrati visto che il ritiro non è stato interrotto. Resta da capire adesso quando Lotito, a meno di ribaltoni dell'ultima ora, accetterà le sue dimissioni.

La Lazio - riportano in questo senso gli aggiornamenti di Sky Sport - in questo momento è a Formello (sotto la guida di Martusciello, fino a nuove comunicazioni) perché è in ritiro anche se oggi di fatto non si è allenata. C’è ancora parte dello staff di Maurizio Sarri al lavoro (lo staff è ancora in carica, in quanto si è dimesso soltanto l'allenatore) mentre - come detto - lui ha lasciato il centro sportivo. Così come accadde al Napoli, il vice e lo staff del tecnico toscano non l'ha seguito nella scelta di voltare pagina con il club del quale sono legati da contratto. Entro la serata è atteso il presidente Lotito.

Due ipotesi per la successione.

Lo stesso presidente della Lazio ha già contattato Tommaso Rocchi e l'ex attaccante biancoceleste resta il primo nome per il ruolo di traghettatore, anche se non deve essere scartata l'ipotesi che porta a Miroslav Klose. L'ex centravanti tedesco accetterebbe il contratto fino a fine campionato e per questo deve essere preso in considerazione, con Lotito che ha in programma un colloquio anche con lui, prima di decidere a chi affidare la squadra nelle prossime settimane.