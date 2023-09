Lazio, Marusic ci crede: "A Napoli per ripetere la vittoria dell'anno scorso"

La Lega Serie A ha pubblicato sul proprio portale l'intervista ad Adam Marusic registrata qualche giorno fa insieme al contenuto Inside di DAZN

La Lega Serie A ha pubblicato sul proprio portale l'intervista ad Adam Marusic registrata qualche giorno fa insieme al contenuto Inside di DAZN. Di seguito alcuni stratti riportati da Lalaziosiamonoi.it:

"Dopo tutti questi anni mi sento come a casa. Mi sento come se fossi nato qui. Sono abituato a venre qui ogni giorno. Da quando sono arrivato la prima volta sono cambiate tantissime cose qui a Formello. Abbiamo fatto una splendida stagione. Siamo arrivati secondi dietro al Napoli che ha fatto un campionato straordinario. Sono qui da sette anni e questo appena finito è stato il migliore. Tutti aspettano che noi rimaniamo lì. Il nostro obiettivo è tornare tra le prime quattro e arrivare in Champions, poi se si apre la strada per fare meglio ci faremo trovare meglio".

"Napoli? Terza giornata giocheremo lì, lo scorso anno abbiamo vinto. Speriamo di poter chiudere prima della sosta per le nazionali con una vittoria e ripetere il successo dello scorso anno"