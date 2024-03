GIOVANILI PRIMAVERA, IL NAPOLI BATTE 2-0 LO SPEZIA: AZZURRINI IN PIENA ZONA PLAYOFF Il Napoli Primavera ha battuto lo Spezia per 2-0 nella 20esima giornata di campionato Primavera 2 allo Stadio Piccolo di Cercola. Il Napoli Primavera ha battuto lo Spezia per 2-0 nella 20esima giornata di campionato Primavera 2 allo Stadio Piccolo di Cercola. LE ALTRE DI A LAZIO-MILAN, FORMAZIONI UFFICIALI: SARRI PUNTA SU CASTELLANOS, OUT IMMOBILE Riprendere la corsa. E' quello che vogliono fare Lazio e Milan dopo gli intoppi dell'ultimo fine settimana. La formazione di Maurizio Sarri è reduce dal ko di lunedì scorso contro la Fiorentina che ha mandato su tutte le furie il patron Lotito.... Riprendere la corsa. E' quello che vogliono fare Lazio e Milan dopo gli intoppi dell'ultimo fine settimana. La formazione di Maurizio Sarri è reduce dal ko di lunedì scorso contro la Fiorentina che ha mandato su tutte le furie il patron Lotito....