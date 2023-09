Lazio-Monza, le formazioni ufficiali: Sarri ne cambia 4 e lancia due nuovi acquisti

La Lazio ha vinto una sola partita in campionato, quella col Napoli, fin qui troppo poco.

La Lazio ha vinto una sola partita in campionato, quella col Napoli, fin qui troppo poco. Ed è chiamata quindi allo sprint, per risalire la classifica. Il Monza, un punto in più in classifica, pure è alla ricerca di punti e sicurezza. Sono note le formazioni ufficiali. Maurizio Sarri lancia Isaksen, al debutto dal 1', e cambia quattro uomini in totale rispetto all'ultima gara con l'Atletico Madrid in Champions League. A centrocampo c'è Guendouzi insieme a Cataldi e Luis Alberto. In difesa out Casale, Patric con Romagnoli in mezzo, sulle fasce Marusic e Hysaj.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Zaccagni.

Allenatore: Maurizio Sarri

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Carboni; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani, Dany Mota; Colombo

Allenatore: Raffaele Palladino