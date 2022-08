Lazio, nessuna big si muove per Milinkovic-Savic: si va verso la permanenza

E nessuno dei vari club a cui piace (Real Madrid, PSG, Manchester United e Juventus) si è mosso concretamente.

© foto di www.imagephotoagency.it

Non ci sono offerte per Sergej Milinkovic-Savic. A scriverlo è il quotidiano romano Il Messaggero, che prospetta per il serbo una permanenza alla Lazio. Col passare dei giorni, avvicinandosi alla fine del mercato, Claudio Lotito potrebbe accettare un'offerta sui 50 milioni, ma ad oggi non è così. E nessuno dei vari club a cui piace (Real Madrid, PSG, Manchester United e Juventus) si è mosso concretamente. Più probabile una permanenza, dunque, per il centrocampista classe '95. A scriverlo è Il Messaggero.