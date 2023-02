La Lazio perde Nicolò Casale per la prossima trasferta al Maradona contro il Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di Image Photo Agency

La Lazio perde Nicolò Casale per la prossima trasferta al Maradona contro il Napoli. Al 78' di Lazio-Sampdoria il difensore biancoceleste è stato ammonito per un'entrata ruvida su Colombo. Essendo diffidato, sarà squalificato per il prossimo turno.