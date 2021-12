Lazio, non si placa il caso Acerbi. I tifosi perentori: "Vattene!"

In casa Lazio è non accenna a placarsi il caso Francesco Acerbi. La vittoria biancoceleste sul campo del Venezia, infatti, non ha aiutato a rasserenare la situazione legata al rapporto tra il difensore e la tifoseria della squadra, già compromesso dopo la gara contro il Genoa. "Uomo senza onore, via da Roma subito": è stato il duro comunicato degli ultras biancocelesti, che di fatto al momento fotografa una frattura apparentemente insanabile con Acerbi.

Nelle ultime ore è arrivato un nuovo messaggio da parte della della Curva Nord biancoceleste: "Acerbi vattene!": recita uno striscione esposto all'esterno dello stadio Olimpico.