Lazio, offerta da 10 milioni all'Atalanta per Carnesecchi: i nerazzurri ne chiedono 5 in più

Secondo l'edizione romana del Corriere della Sera, la Lazio avrebbe già presentato un'offerta da 10 milioni all'Atalanta per Marco Carnesecchi, che nell'ottica di Sarri sarebbe il perfetto titolare in vista della prossima stagione e degli addii di Strakosha e Pepe Reina. I nerazzurri però ne vogliono almeno 15 e dunque la distanza attualmente è di 5 milioni, non pochi. Se la trattativa non dovesse andare in porto, i biancocelesti sarebbero pronti a muoversi per Guglielmo Vicario, giocatore che ha disputato un'ottima stagione all'Empoli ma di proprietà del Cagliari.