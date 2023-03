Lazio, oggi Patric out per febbre: Sarri a rischio emergenza in difesa

Ultime da Formello sulla Lazio, attesa venerdì dall'anticipo della 25^ giornata di Serie A contro la capolista Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ultime da Formello sulla Lazio, attesa venerdì dall'anticipo della 25^ giornata di Serie A contro la capolista Napoli. Oggi infatti Patric non si è allenato a causa della febbre: se non dovesse recuperare, vista la squalifica di Casale, in difesa a disposizione del tecnico Sarri ci sarebbe il solo Gila (mai titolare in Serie A, ndr) assieme a Romagnoli. Lo riporta Tuttomercatoweb.