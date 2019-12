Lazio out dall'EL, da Roma: "E' stata una scelta, obiettivo è la Champions!"

La Lazio esce dall’Europa League, perde a Rennes, perde male, al termine di una partita brutta, praticamente non giocata; eppure è una sconfitta che fa male fino a un certo punto, scrivono i colleghi del sito Lalaziosiamonoi.it, sito di riferimento dei tifosi laziali per spiegare l'ennesima delusione in EL ed un'eliminazione clamorosa in un girone abbordabile con Cluj e Celtic. Di seguito alcuni stralci: "Inzaghi e i suoi hanno fatto una scelta, è evidente, inutile nascondersi. Hanno fatto all in sul campionato, hanno scelto di giocarsi tutto sull’obiettivo Champions e provare finalmente a centrare il bersaglio grosso. La Lazio, del resto, l’aveva sfiorato due anni fa, al termine di una stagione straordinaria, condizionata in Serie A anche da alcuni arbitraggi nefasti, arrivando a un passo dal tagliare il traguardo. Quell’anno, la Lazio andò a un passo anche dalle semifinali di Europa League, crollando incredibilmente nell’ultima mezzora a Salisburgo.

L'impressione è che la Lazio si sia fatta i conti in tasca e sia arrivata alla conclusione che è la Champions il vero e unico obiettivo. L’Europa League è competizione lunga, stressante, piazzata in un giorno - come il giovedì - che più di ogni altro è importante per lo svolgimento della preparazione settimanale. La Lazio ha deciso di mettere tutte le fiches sulla Champions, di giocarsi finalmente tutto per conquistare quello che è l’obiettivo che il gruppo s’è dato in estate".