Lazio-Parma chiude la quarta giornata, le formazioni ufficiali: Inzaghi rilancia i titolari

Atto conclusivo del quarto turno di Serie A, da domani si pensa già al quinto, in programma tra martedì e giovedì prossimo: prima però, Lazio-Parma, con entrambe le squadre a caccia del riscatto dopo una settimana difficile. Per i ducali agitata dal "caso Karamoh" e dalla sconfitta contro il Cagliari, per i biancocelesti dal doppio ko subìto in rimonta contro SPAL e Cluj. Simone Inzaghi rimette in campo tutti i titolarissimi, con Correa al fianco di Immobile e Luis Alberto a cucire il gioco in mezzo. Con lui Leiva e Milinkovic, mentre sulla corsia destra spazio a Marusic. Va in panchina Lazzari.

LAZIO (4-3-1-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

A disposizione: Proto, Guerrieri, Bastos, Vavro, Patric, Lukaku, Jony, Parolo, Lazzari, V. Berisha, Anderson, Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi

Un solo cambio nel Parma rispetto alla squadra sconfitta in casa contro il Cagliari: Giuseppe Pezzella esordisce da titolare con la nuova maglia, mentre sulla corsia di destra ci sarà ancora Darmian e Iacoponi-Alves al centro. Centrocampo praticamente obbligato viste le assenze di Grassi e Kucka, mentre davanti si schierano ancora Kulusevski e Gervinho ai lati di Inglese.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Pezzella; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho.

A disposizione: Alastra, Colombi, Dermaku, Karamoh, Cornelius, Laurini, Scozzarella, Gagliolo, Sprocati.

Allenatore: D'Aversa.