Lazio, paura per Milinkovic-Savic: si temono fratture al naso

Le scorie del derby, per la Lazio, non riguardano soltanto il risultato. I biancocelesti, infatti, devono fare i conti col 3-0 subito dalla Roma, ma anche con le condizioni di Sergej Milinkovic-Savic, uscito malmesso dal contatto con Roger Ibanez. Secondo il Corriere dello Sport, il giocatore lascerà oggi Roma per Belgrado, una partenza già prevista dato che anche la Serbia sarà impegnata negli spareggi per i mondiali di Qatar 2022. Milinkovic sarà così visitato in patria, dove si sottoporrà a esami strumentali per scongiurare fratture al naso che comporterebbero la necessità di un intervento chirurgico.