Lazio poco brillante: alla Dacia Arena con l'Udinese è 0-0 al 45'

E' finito 0-0 il primo tempo di Udinese-Lazio, posticipo della 36esima giornata di Serie A.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

E' finito 0-0 il primo tempo di Udinese-Lazio, posticipo della 36esima giornata di Serie A. Una frazione caratterizzata da un buon ritmo ma da difese ancor più attente che, fino a questo momento, stanno avendo la meglio. Non una Lazio troppo brillante quella vista nella prima frazione. Fin qui la squadra capitolina ha creato due occasioni, anche non banali con Ciro Immobile al 19esimo e con Luis Alberto al 38esimo, ma in questa prima frazione gli ospiti hanno mostrato quel braccino del tennista che preoccupava Maurizio Sarri nel pre-partita.

Una vittoria potrebbe quasi ipotecare la qualificazione della Lazio alla prossima Champions League, ma fino a questo momento sono i padroni di casa a controllare una gara che nei primi 45 minuti ha confermato l'ottimo rendimento dell'Udinese contro le big.