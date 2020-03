Lazio, portavoce Lotito: "Urge mediazione tra club. Ci sono interessi diversi in ballo"

Arturo Diaconale, responsabile della comunicazione della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alla possibile ripresa della Serie A: "Ci sono interessi diversi, il compito credo sia di trovare una posizione di mediazione tra i diversi interessi che vanno da chi vorrebbe evitare le retrocessioni a chi vorrebbe uscire magari un po' di soppiatto da una stagione che non è stata particolarmente esaltante, o ha prodotto risultati inferiori a quelli che ci si aspettava, e chi vorrebbe completare la stagione ma non perchè pensa che completare le consegni lo Scudetto. Conquistare, se possibile, lo Scudetto sul campo significa portare a termina un'impresa in un periodo cosi travagliato che può aiutare l'intero settore ad evitare guai peggiori".