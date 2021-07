Lazio, prima grana per Sarri: Luis Alberto non si è presentato alla visite mediche

Primo problema per la nuova Lazio targata Maurizio Sarri. Stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com Luis Alberto era atteso ieri al raduno della squadra biancoceleste e non si è presentato alle consuete visite mediche. Lo spagnolo pare aver deciso di prendersi qualche giorno in più di relax. Rimane da capire la posizione della società.