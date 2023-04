Lazio, prognosi contrastanti per Immobile: rischia stop lungo

Prognosi contrastanti per Ciro Immobile, all'indomani dell'incidente che l'ha visto scontrarsi in auto contro un tram

Prognosi contrastanti per Ciro Immobile, all'indomani dell'incidente che l'ha visto scontrarsi in auto contro un tram. Come riporta il quotidiano Corriere dello Sport di questa mattina, si va dalle due partite saltate (Toro e Inter) fino al mese intero di assenza. La frattura alla costola è composta, ma può portare dolore per vario tempo e limitarlo quindi negli allenamenti. Nelle prossime ore il capitano della Lazio effettuerà nuovi controlli.