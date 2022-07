Lazio, quanti problemi per Sarri: inizia il ritiro senza portieri e un solo (giovane) acquisto

Con Mario Gila che non ha completato le visite mediche, la Lazio ha iniziato il suo ritiro ad Auronzo di Cadore con un solo volto nuovo

Con Mario Gila che non ha completato le visite mediche, la Lazio ha iniziato il suo ritiro ad Auronzo di Cadore con un solo volto nuovo: Matteo Cancellieri. Soprattutto, Maurizio Sarri per ora non ha a disposizione il portiere titolare e il suo vice: via sia Strakosha che Pepe Reina, il club biancoceleste ha iniziato la preparazione con il terzo portiere Adamonis e due numeri uno della Primavera, Alia e Furlanetto. Lo riferisce Tuttomercatoweb.com