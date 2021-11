Lazio, Reina sul lancio di oggetti a Bergamo: "Succede sempre sugli stessi campi..."

Pepe Reina, portiere della Lazio, ha parlato oggi in conferenza stampa al posto di Maurizio Sarri e si è soffermato sugli obiettivi di squadra: "Voglio dare il 100%. Se raggiungiamo l'Europa il mio contratto si rinnova di un anno, ecco il mio obiettivo".

A Bergamo sei stato anche colpito da un oggetto, mentre a Marsiglia sono piovuti su Luis Alberto... "È un problema sociale, non di calcio. In Inghilterra non succede mai, qui invece sì e sempre sugli stessi campi. Facciamoci una domanda".