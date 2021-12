Lazio, Reina via a fine stagione: Sarri chiama il portiere che aveva al Chelsea

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la Lazio sta già pensando al futuro della porta con Strakosha che sembra destinato all'addio e Pepe Reina in scadenza di contratto. Il tecnico laziale avrebbe già contattato il Chelsea, suo ex club, per chiedere informazioni su Kepa. Le alternative al momento portano ai nomi di Neto e Diego Costa.