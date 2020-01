Lazio, restano complicati i recuperi di Correa e Cataldi per il Napoli

Simone Inzaghi ieri non ha avuto ancora a disposizione i calciatori acciaccati, una lista che - riferiscono i colleghi di Lalaziosiamonoi.it - comincia con il nome di Correa: "Il Tucu nemmeno oggi era coi compagni: il problema al polpaccio non è ancora alle spalle, per tutta la settimana non gli ha permesso di svolgere sgambate in gruppo. Il rischio forfait per sabato è altissimo, quasi scontato. Le assenze certe sono quelle di Lulic, squalificato e di nuovo a riposo nel pomeriggio (aveva recuperato in extremis da una distorsione alla caviglia per il Napoli), e Cataldi, alle prese con un infortunio al polpaccio destro. Il classe 1994 dovrebbe aver riportato una lesione muscolare, stamattina ha effettuato degli accertamenti strumentali in Paideia. Come lui Marusic, affaticato dalla seduta di scarico post-Brescia. Tutti out dai convocati per la sfida coi blucerchiati".