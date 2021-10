Lazio ripresa due volte nel recupero dall'Atalanta: a Bergamo finisce 2-2

Termina 2-2 l'anticipo delle 15 dell'undicesima giornata di Serie A tra Atalanta e Lazio. Al Gewiss Stadium Lazio in vantaggio al 19' con Pedro: Immobile calcia in porta trovando la risposta di Musso, ma sulla respinta il più lesto è l'ex Chelsea che la mette in rete. Al 46' arriva il pareggio bergamasco: Zapata resiste al duello con Marusic sulla fascia destra, entra in area e fa partire una sassata in diagonale che sorprende Reina. Al 74' Lazio di nuovo avanti: contropiede micidiale nato da un errore di De Roon. Pedro serve sul lato sinistro dell'area Basic che serve di prima al centro Immobile che supera Musso. Al 94' l'Atalanta riacciuffa il pari: traversone dalla destra spizzato da Demiral, De Roon si coordina alla grande e con una conclusione di controbalzo supera Reina.