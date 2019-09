Lazio-Roma, le formazioni ufficiali: due novità di formazione

Florenzi esterno offensivo, prima volta da titolare per Zappacosta. Sono queste le uniche novità di formazione nel Derby della Capitale tra Lazio e Roma, che scenderanno in campo alle 18 per la sfida della seconda giornata di campionato. Simone Inzaghi, invece, si affida all'11 collaudato: Immobile sarà supportato da Correa, rispetto alla trasferta di Genova l'unica novità è l'impiego dal 1' di Lucas Leiva al posto di Parolo.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Zappacosta, Mancini, Fazio, Kolarov; Cristante, Pellegrini; Under, Zaniolo, Florenzi; Dzeko.