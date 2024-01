Lazio-Roma, le formazioni ufficiali: out Provedel, Mourinho con i titolari

Grande sfida stracittadina per il secondo quarto di finale di Coppa Italia: alle ore 18, nella sempre suggestiva cornice dell'Olimpico

© foto di www.imagephotoagency.it

Grande sfida stracittadina per il secondo quarto di finale di Coppa Italia: alle ore 18, nella sempre suggestiva cornice dell'Olimpico, si affrontano la Lazio di Sarri e la Roma di Mourinho.

Sarri non ha Provedel a disposizione dopo l'influenza degli ultimi giorni e schiera Mandas in porta. Prima punta Castellanos, non c'è neanche Luis Alberto a centrocampo. In attacco però recuperato Zaccagni. Nei giallorossi prima presenza da titolare per Huijsen, giovanissimo difensore arrivato da qualche giorno in prestito dalla Juventus. Sulle fasce Karsdorp e Zalewski, in attacco i due tenori Dybala e Lukaku.

Di seguito le formazioni ufficiali del derby Roma-Lazio, che consegnerà la seconda semifinalista. La vincente affronterà una tra Juventus e Frosinone.

Lazio (4-3-3): Mandas; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni.

Allenatore: Sarri.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Kristensen, Mancini, Huijsen; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Dybala, Lukaku.

Allenatore: Mourinho.