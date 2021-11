Lazio-Salernitana, le formazioni ufficiali: Cataldi titolare. Bonazzoli-Simy dal 1'

Sono state ufficializzate le formazioni di Lazio-Salernitana, match delle 18 valido per la dodicesima giornata di Serie A. Sarri non riserva nessuna particolare novità, proponendo ancora insieme Milinkovic-Savic e Luis Alberto a centrocampo, con Cataldi al loro fianco, e il tridente Pedro-Immobile-Anderson in attacco. Undici abbastanza propositivo quello varato da Colantuono, che ha come da previsioni a disposizione Ribery, schierato dietro il tandem Bonazzoli-Simy. A centrocampo c'è Obi con Schiavone e Di Tacchio, per dare sostanza alla mediana.

Lazio (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.

Allenatore: Maurizio Sarri.

Salernitana (4-3-1-2): Belec; Zortea, Gyomber, Strandberg, Ranieri; Schiavone, Di Tacchio, Obi; Ribery; Bonazzoli, Simy.

Allenatore: Stefano Colantuono.