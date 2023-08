Lazio, salta Mario Rui? Si avvicina il ritorno di Pellegrini

Secondo quanto riportato da Sky Sport, i biancocelesti hanno trovato una base di intesa con i bianconeri per il ritorno del terzino sinistro

Proseguono i contatti tra la Lazio e la Juventus per Luca Pellegrini. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i biancocelesti hanno trovato una base di intesa con i bianconeri per il ritorno del terzino sinistro: l'operazione sarà imbastita in prestito biennale con obbligo di riscatto. Una volta che sarà riscattato dal club capitolino, il classe '99 avrà altri 2 anni di contratto più uno di opzione.

È infatti in corso adesso a Roma un incontro tra l'agente del calciatore e la Lazio per trovare l'intesa finale per permettere a Maurizio Sarri di lavorare ancora con l'ex Eintracht Francoforte. Pellegrini in realtà non ha però avuto molto spazio con il tecnico ex Juventus nella scorsa stagione: arrivato a gennaio dopo la prima parte di campionato in Bundesliga, è sceso in campo solamente 7 volte.