Lazio-Samp, formazioni ufficiali: out Lazzari, torna Quagliarella dal 1'

Alle 15 il calcio d'inizio di Lazio-Sampdoria. Simone Inzaghi sposta Marusic a destra per sopperire all'assenza di Lazzari; preferito Lulic a Fares sull'out opposto. In difesa, con Patric e Acerbi, torna titolare Musacchio. Tandem Immobile-Correa in attacco.

Claudio Ranieri cambia modulo e passa con la difesa a tre: si rivede Quagliarella dal 1' al fianco di Quagliarella. Out Damsgaard, gli esterni saranno Candreva e Augello con Ramirez alle spalle della coppia d'attacco.

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Ferrari, Yoshida, Colley; Candreva, Silva, Ekdal, Augello; Ramirez; Quagliarella, Keita Balde. Allenatore: Claudio Ranieri.