Lazio-Sampdoria, le formazioni ufficiali: c'è Pedro con la maschera. Cuisance e Winks dal 1'

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it È quasi tutto pronto all'Olimpico per la sfida fra Lazio e Sampdoria, in programma alle ore 20.45 e valida per il 24° turno di Serie A. Queste le formazioni ufficiali delle due squadre: LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. Allenatore: Sarri. SAMPDORIA (3-5-2): Audero; Zanoli, Nuytinck, Amione; Leris, Rincon, Winks, Cuisance, Augello; Gabbiadini, Lammers. Allenatore: Stankovic.