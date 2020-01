Lazio-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Inzaghi in campo con l'11 titolare

Lazio in campo alle 15 nella prima gara della ventesima giornata di Serie A contro la Sampdoria. Non ce la fa Correa, con Inzaghi che ha scelto l'attacco pesante: insieme a Immobile ci sarà infatti Caicedo. Dall'altra parte out Quagliarella, insieme a Gabbiadini ci sarà Caprari. Queste le formazioni ufficiali della gara dell'Olimpico.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Chabot, Colley, Murru; Thorsby, Vieira, Linetty; Jankto; Caprari, Gabbiadini.