Lazio, Sarri a sorpresa: "Luis Alberto è un caz***e!"

L'allenatore della Lazio Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa.

Che Lazio si aspetta domani?

“Una partita tosta mi aspetto. La squadra è consapevole del momento e dell’importanza della partita. Dobbiamo togliere alcuni momenti delle partite in cui ci assentiamo per qualche minuto, ma ci alleniamo bene e giochiamo bene, nel modo di stare in campo. Gli spezzoni di partita in cui ci assentiamo stanno diminuendo ma ci stanno costando dei punti”.

Un commento sulle parole di Luis Alberto?

“Luis Alberto è un cazzone, si diverte ad andare controcorrente. Il 50% dei filmati che facciamo sono richiesti dai giocatori”.